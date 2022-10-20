مصرع طفل أسفل عجلات قطار بمركز شربين فى الدقهلية

لقي طفل في العقد الثاني من عمره، مصرعه بعدما صدمه قطار بمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.
وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بمصرع طفل أسفل عجلات قطار القاهرة، أمام مزلقان كوبري الهندسة بعزبة المأمور دائرة المركز.
وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الطفل أحمد صلاح عبدالنبي، 12 سنة، مقيم بعزبة المأمور، وذلك أثناء عبوره المزلقان.
تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جثة - أرشيفية
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لقي طفل في العقد الثاني من عمره، مصرعه بعدما صدمه قطار بمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.
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