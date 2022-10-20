مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي شاب ومسن مصرعهما، فيما أصيب شاب بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين في بلبيس بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول شاب مصابًا بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، وجثتين لشاب ومسن.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة جامبو في طريق ميت حمل بدائرة مركز بلبيس.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، والتحفظ على الجثتين في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.