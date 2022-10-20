اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 05:03 م
مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية حادث تصادم -أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى مع نقل بالطريق الإقليمي اتجاه الإسماعيلية.

 

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول "محمد ال أ " 23 عاما جثة هامدة وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الاقليمى، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

 

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى التأمين بالعاشر، وتم التحفظ على الجثمان، وتقديم الإسعافات  الطبية والعلاج اللازم للمصاب ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.


الطريق الاقليمى

الشرقية

مستشفى التامين الصحى

تصادم سيارتين



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