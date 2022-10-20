مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى مع نقل بالطريق الإقليمي اتجاه الإسماعيلية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان بوصول "محمد ال أ " 23 عاما جثة هامدة وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الاقليمى، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى التأمين بالعاشر، وتم التحفظ على الجثمان، وتقديم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم للمصاب ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.