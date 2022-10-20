مركز بحوث الصحراء يهدى مدارس رأس سدر أشجار لزراعتها ضمن مبادرة "اتحضر للأخضر"

جنوب سيناء فايزة مرسال

أهدي مركز بحوث الصحراء مدينة رأس سدر عدد من أشجار الزيتون والليمون المثمر لزراعتها بالمدارس والأماكن العامة، في حضور المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومحمد عيد مدير الإدارة التعليمية برأس سدر، والدكتور محمد أحمد إبراهيم باحث بمركز بحوث الصحراء والدكتور محمد مصطفى المسيري باحت شعبة إنتاج نباتي مركز بحوث الصحراء.

وذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين مركز بحوث الصحراء برأس سدر ومديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ورئاسة المدينة وعلى هامش استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27

وأكد على حمادة رئيس مدينة رأس سدر أن المبادرة تأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية "اتحضر للأخضر"، والتي دشنتها وزارة البيئة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة للعمل على نشر ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والخضراء التي تستمتع بها الأعين وتهدأ بها النفوس، حيث حرصت محافظة جنوب سيناء وبالتحديد مدارس المحافظة على المشاركة بالمبادرة من خلال العمل على استغلال الأسطح الخاصة بها لزراعتها، وكذلك أعمال التشجير ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغييرات المناخية 2050، ومن منطلق الجهود الوطنية في استضافة وتنظيم مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ موجها الشكر والتقدير لمركز بحوث الصحراء علي الدور الهام الذي يقوم به المركز كونهم أحد.



مدير مركز البحوث برأس سدر أثناء زراعة أشجار الزيتون



طلاب المدارس أثناء زرع شجار الليمون