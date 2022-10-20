مدينة أبو سمبل تستعد لاستضافة فعاليات مهرجان تعامد الشمس.. صور

استعدت مدينة أبو سمبل السياحية لاستقبال الحدث العالمى الفريد الذى يتجسد فى ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى، حيث تابع أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة وتسخير كل الإمكانيات لإنجاح الفعاليات المتنوعة التى تقام لإحياء ليالى وأيام هذا المهرجان الدولى، بالتنسيق مع وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى.

وفى السياق نفسه تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمرافقة سيد سعدى رئيس المدينة، الاستعدادات الجارية بمعبدى أبوسمبل خاصة تجهيزات شاشات البلازما، لعرض ظاهرة التعامد مع تجهيز مسرح الصوت والضوء، والذى سيشهد الحفل الفنى الساهر لضيوف المهرجان من الأفواج السياحية، والذى يحييه عازف البيانو إيهاب عز الدين، وأيضاً عازفة التشلو علياء الباسوسى، ليتوازى معه تقديم ديفيليه وعروض فرق الفنون الشعبية بشوارع المدينة وقصر الثقافة.

وأشارت إلى أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم أكثر من نشاط ضمن فعاليات مهرجان تعامد الشمس، والتى انطلقت فى 17 أكتوبر، وتختتم فى يوم 22 أكتوبر بحدوث ظاهرة التعامد وذلك وسط مشاركة لـ 10 فرق للفنون الشعبية قامت بتقديم عروضها فى بيوت وقصور الثقافة بمدن ومراكز المحافظة.