محصول البطاطس يزين المنيا.. ومزارعون: تغيرات المناخ تؤثر على الإنتاج.. صور

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مزارع البطاطس بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وهى القرية الأولى على مستوى الجمهورية فى زراعة البطاطس، حيث بدأ المحصول فى الخروج من الأرض ويحتاج إلى رعاية متكاملة لتتم عملية الإنبات وإلازهار.





يعد محصول البطاطس من المحاصيل الرئيسية فى محافظة المنيا وتزرع منه مساحات كبيرة خاصة فى قرى البرجاية وإطسا وزهرة، كما توجد بورصة لتسويق المحصول على مستوى الجمهورية كما كانت قرية البرجاية تصدر البطاطس إلى عدد من الدول الأوروبية.

وقال الحاج محمد على أحد المزارعين إن محصول البطاطس يتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية وتسبب له الإصابة ببعض الأمراض التى تؤثر على إنتاجية الفدان ويصبح غير قابل للتصدير أو حتى للتسويق المحلى.

وقال أيضا هناك محصول مهم وهو البرسيم والذى يتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة أو الصقيع الذى يؤثر على نمو المحصول، وهو من المحاصيل المهمة جدا للماشية والذى يعتمد عليه المزارعون فى فصل الشتاء بشكل كامل كعلف للماشية.





جانب-من-زراعات-البطاطس-(1)



جانب-من-زراعات-البطاطس-(2)



جانب-من-زراعات-البطاطس-(3)



زراعات-البطاطس-بالمنيا-(1)



زراعات-البطاطس-بالمنيا-(2)