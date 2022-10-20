محافظ قنا يحضر طابور الصباح مع طلاب مدرسة نجع حمادى الابتدائية.. صور

قنا - صابر سعيد

تابع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انتظام سير العملية التعليمية بمدرسة نجع حمادي الابتدائية المشتركة، رافقه الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عصام الدين شحات، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج التنمية المحلية، وعبد اللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وشارك محافظ قنا، الطلاب والطالبات طابور الصباح و السلام الوطني وتحية العلم، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، وشهد عددا من العروض الفنية والرياضة التي قدمها طلاب المدرسة لغرس الولاء والانتماء وحب الوطن، كما حرص محافظ قنا خلال زيارته على الاستماع للطلاب ومناقشتهم في دروسهم العلمية مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

وتابع المحافظ، المستوى التعليمي للطفلة زينب أحمد عثمان، الطالبة بالمدرسة بالصف الخامس الابتدائي وهي إحدي فتيات دار الرحمة لرعاية الأيتام بنجع حمادي، مؤكدا أن رعاية الطلاب الأيتام وتذليل جميع الصعاب أمامهم قدر المستطاع وتحفيزهم على التفوق والنبوغ العلمي أولوية على رأس أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة، مؤكدا علي أهمية ضمان حصولهم على حقهم الكامل في التعليم مثلهم مثل باقي زملاءهم دون أن يشعروا ان ظروفهم القدرية قد اثرت عليهم بأي شكل سلبي او حرمتهم من أي من حقوقهم المشروعة في الحياة بكافة تفاصيلها.



محافظ قنا يتفقد الفصول



محافظ قنا يحضر طابور الصباح