محافظ سوهاج يفتتح مؤتمر "مصر العليا للأشعة".. صور

سوهاج عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر العلمى "مصر العليا للأشعة" والمنعقد بنادى التجديف لضباط الشرطة بمدينة سوهاج على مدار يومى الخميس والجمعة الموافق 20 و21 أكتوبر الجارى، بحضور الدكتور طارق الدياسطى رئيس الجمعية المصرية للأشعة، والدكتور سامح مرقس أستاذ الأشعة بجامعة شيفيلد بإنجلترا، والدكتور محمد ثروت الحويج أستاذ الأشعة بجامعة سوهاج، ولفيف من الأطباء والخبراء فى مجال الأشعة من إنجلترا، والنمسا، والسعودية، ومحافظات الصعيد.

ورحب "الفقي" بالحضور متمنيًا نجاح المؤتمر على أرض سوهاج وأن يحقق أهدافه العلمية، مؤكدا على أهمية المؤتمرات العلمية فى تبادل الخبرات وصقل مهارات شباب الأطباء ومواكبة التقدم والتطور فى المجال الطبى، وهو ما ينعكس بالإيجاب على تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وفى نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قام الدكتور محمد ثروت الحويج رئيس المؤتمر بإهداء درع المؤتمر للسيد المحافظ تقديرًا لدعمه التام، وتذليل كافة العقبات لإنجاح المؤتمر.