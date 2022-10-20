محافظ جنوب سيناء يشهد وصول لنش إسعاف بحري للإسعافات الأولية البحرية

جنوب سيناء - ياسر عامر

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وصول اول لنش بحري للإسعافات الأولية وأعمال الأمن والسلامة البحرية إلي شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، والدكتور محمد عبد الجواد، مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، ومستشاري المحافظ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار عبد الجواد، أن اللنش إسعاف بحري بطول 13 متر، مزود بـ كبينه مكيفه تسمح بنقل 3 حالات، و 2 حالتين حرجتين، وحالة مستقرة، مضيفا أن اللنش مجهز طبيًا علي أعلي مستوي طبي، يوجد به غرفة عناية مركزة بها جهاز تنفس صناعي، ومنتور لقياس العلامات الحيوية، وجهاز شفط كهربي، وجهاز صدمات aed ناطق لحالات الارست، وجبائر تثبيت الكسور المتعددة، ونظام أكسجين مركزي للتنفس في حالات الاختناق وأدوات الإنقاذ المتعدد من أطواق نجاه، ولايف جاكيت، مشيرًا إلى أن الأنش تصل سرعته إلي 20 عقده /ساعة ومزود باعلي أجهزة ملاحية، وطاقم اللنش مكون من سائق، و2 بحارة، و2 مسعفين تم تدريبهم على الإسعافات الأولية البحريه، وتم التدريب على السلامة البحرية عن طريق هيئة السلامة البحرية بجنوب سيناء.

وأفاد مدير مرفق الإسعاف أن الغرض من اللنش هو التعامل مع حالات الغرق، وحالات الكسور المتعددهة، وحالات الجروح المتعددة، مع سرعة نقل حالات تسمم النتروجين.