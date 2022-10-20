محافظ بورسعيد يستقبل رئيس معهد التخطيط القومى لبحث سبل التعاون.. صور

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، وعبد الفتاح حافظ والدكتور خالد عبد العزيز عطية نائب رئيس المعهد القومى لشئون البحوث والدراسات العليا، الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، الدكتور علاء الدين زهران رئيس معهد التخطيط القومى السابق، الدكتور عصام الجوهرى استاذ مساعد نظم المعلومات ورئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعهد التخطيط القومى، الدكتور يحيى حسين استاذ مساعد قانون ومدير وحدة الانشطة العلمية التعاقدية.

فى بداية اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس معهد التخطيط القومى والوفد المرافق لمحافظة بورسعيد، مستعرضا عرضا تقديميا حول مشروعات محافظة بورسعيد فى الفترة من 2014 حتى 2022، مع عرض بيان إجمالى المنصرف للمشروعات طبقا لمصادر التمويل سواء تمويل ذاتى أو تمويل من الجهات المختصة بالدولة.

وقال اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد حصلت على العديد من المميزات حين أصبحت مدينة حرة، والتى كان من نتائجها إنشاء مناطق استثمارية صناعية على أعلى مستوى مثل الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مشيرا أن 54% من حجم صادرات مصر من الملابس الجاهزة ينتج من محافظة بورسعيد، منوها للحديث عن الكيانات الصناعية العملاقة فى بورسعيد ومنها مصنع كابسى والذى يعد المصنع رقم 9 عالميا فى مجال الدهانات، ومصانع سيمنار للكيماويات، وبيراميدز لإطارات السيارات، وسوموتو للضفائر الكهربية، ومصانع المنتجات الغذائية، موضحا أن بورسعيد اتخذت خطوات ثابتة نحو التحول من مدينة تجارية إلى مدينة صناعية من الطراز الأول.

واستطرد محافظ بورسعيد قائلا أن البنية الاقتصادية القوية للدولة المصرية خلال الٱونة الاخيرة كانت أحد أهم عوامل مواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على العالم، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يعمل على تشجيع ودعم القطاع الصناعى بقوة للنهوض بالاقتصاد المصرى، منوها أن الدولة المصرية استطاعت خلال ثمانية أعوام إقامة بنية تحتية عظيمة واقتصاد مصرى يتحمل كافة التحديات. مشيرا لأهمية توعية المواطنين بما تشهده الدول من تطور وتنمية غير مسبوق فى كافة المجالات، وقدم اللواء عادل الغضبان عرضا تقديميا حول مشروعات المحافظة خلال ثمانية اعوام ماضية.

وأوضح أن كان هناك خطة شاملة وتطوير كبير لمنظومة الطرق والمحاور والميادين والحدائق بمحافظة بورسعيد، من أجل المواطنين فى المقام الأول، حتى يشعر المواطن بالرضا خاصة والتطوير شهدته كافة المناطق ببورسعيد وفى الاحياء الشعبية التى لم تشهد تطوير من قبل، متطرقا للطفرة التى حققتها بورسعيد فى مجال إنشاء أسواق حضارية على أعلى مستوى تتماشى مع كون بورسعيد مدينة تجارية صناعية، والتى بلغت تكلفتها اكثر من 756 مليون جنيه، فضلا عن الاستعانة بالشباب خاصة بعد انشاء المشروعات القومية العملاقة ببورسعيد، وتطوير المبانى الحكومية، وإنشاء مبنى التأمين الصحى الشامل بتكلفة 70 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشروعات الشباب الصناعية 58 و54 مصنع جنوب بورسعيد والتى حققت طفرة فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من أبناء بورسعيد.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور أشرف العربى رئيس معهد التخطيط القومى عن سعادته بزيارة محافظة بورسعيد والتعرف على المشروعات القومية الهامة التى شهدتها بورسعيد خلال الاعوام الماضية، مشيرا أن معهد التخطيط القومى هو المؤسسة الأعرق فى الشرق الأوسط فى مجال التخطيط والتنمية، وتقدم العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية فى مجال التخطيط، ولها دور كبير فى مجال الاستشارات فى التخطيط، وتملك أكثر من 120 عضو هيئة علمية فى المعهد بالإضافة إلى 8 مراكز علمية تغطى كافة المجالات.

وأشاد رئيس معهد التخطيط القومى بما عرضه محافظ بورسعيد من مشروعات قومية هامة ساهمت فى تحقيق نقلة نوعية غير مسبوقة على أرض بورسعيد، معربا عن فخره وترحيبه بالتعاون الكامل مع محافظة بورسعيد وتقديم كافة أوجه الدعم، منوها لأهمية توعية المواطن بما يحدث فى الواقع والذى كان ثمار جهد وإنجاز وسرعة غير معتادة، رغم التحديات التى تواجهها الدولة، متمنيا استمرار التقدم والتنمية للدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقائد التنمية.



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