محافظ القاهرة: تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة موزعة على شوارع مناطق وسط البلد

كتبت - مرام محمد - تصوير إبراهيم سعيد وكريم عبد العزيز

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"، يشهد تشغيل 250 دراجة بـ26 محطة موزعة على شوارع مناطق وسط البلد، منها محطات بميادين عبدالمنعم رياض، والتحرير، والفلكى، ومحمد فريد، وشارع عبدالخالق ثروت وغيرها.

جاءت تصريحات محافظ القاهرة، خلال افتتاحه للمرحلة الأولى من مشروع "كايرو بايك"، من وسط البلد، اليوم الخميس، كأول منظومة مشاركة دراجات عامة في مصر تتفرد بها العاصمة، تزامنا مع استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ (COP27)، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار اللواء خالد عبد العال، إلى أن المشروع يهدف إلى تكامل وسائل النقل وتخفيف الزحام وتسهيل التنقل بالقاهرة ونشر ثقافة ركوب الدراجات، وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ (COP27).

وتسعى محافظة القاهرة من خلال مشروع "كايرو بايك"، إلى دعم تكامل وسائل المواصلات وتسهيل الممارسات الصحية والبيئية لتقليل الانبعاثات الضارة بالعاصمة، والحد من الاعتماد المتزايد على السيارات فى إطار تنوع وسائل التنقل الصحي والصديق للبيئة، حيث سيسهم كل ذلك فى تخفيف الكثافات المرورية بمنطقة وسط المدينة.

ويستهدف المشروع تشغيل 500 دراجة على مرحلتين يتم تتبعها بالـGPS؛ لمنع أي سرقات أو تجاوزات، ورصد حركة السير لتقديم خدمة أفضل، موزعين على 45 محطة دراجات تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة، فضلا عن أنها مؤمنة بكاميرات المراقبة لإحكام السيطرة عليها في أماكن استراتيجية تتكامل مع محطات المترو وخطوط النقل العام؛ لتغطية أحياء وسط البلد، وغيرها من الأماكن الأخرى.