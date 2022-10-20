محافظ الشرقية يجرى حركة تنقلات محدودة بمراكز ومدن القنايات والحسينية وصان الحجر

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 14046 لسنه 2022، بإنهاء تكليف ماجي وديع حكيم من العاملين بالديوان العام، بالدرجة الأولى التخصصية، بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية، من قيامه بتسيير أعمال وظيفة رئيس مدينة القنايات ( بصفة مؤقتة)، وعودته للعمل بالديوان العام على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف كلا من عبادة محمد عبادة أحمد نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، بتسيير أعمال رئيس مدينة القنايات ، و محمد السواح عبدالله رئيس الوحدة القروية بصان الحجر البحرية بتسيير أعمال نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية ، و السيد محمود حامد إبراهيم باحث بخدمة مواطنين ثان بتسيير أعمال رئيس الوحدة القروية بصان الحجر البحرية ، وذلك لحين شغل تلك الوظائف بالطرق القانونية .

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى قراري المحافظة رقمي 336 ، 6565 لسنة 2022 ، ولحسن سير وانتظام العمل.