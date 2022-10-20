محافظ الدقهلية يصدر حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء المراكز والمدن

أصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم حركة تنقلات محدودة بين نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعدد من الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، تستهدف تحقيق التدوير الوظيفي والاستفادة من الخبرات في مواقع العمل المختلفة.

وقال "مختار" إن الحركة تأتي في اطار توجهات الدولة التي تستهدف مواكبة احتياجات المرحلة الحالية للإستفادة من الخبرات المتبادلة وتحفيز كوادر العمل التنفيذي وكذلك محاسبة المقصرين، مضيفا انها تأتي ايضا لتحقيق لمبدأ التدوير الوظيفي طبقا لقرار مجلس الوزراء، كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل وفق آليات وإحتياجات كل مرحلة، موجها بضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والإستجابة الفورية لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأي مخالفات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.

هذا وقد تضمنت الحركة ندب ريهام حسن الحلو، نائب رئيس حي شرق المنصورة، للعمل نائبا لرئيس مدينة محلة دمنه، وندب السعيد احمد محمد نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، للعمل نائبا لرئيس حي غرب المنصورة، وندب عبد الفتاح شحاته، نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب نجلاء فتحي احمد، نائب رئيس مركز ومدينة اجا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة طلخا، وندب هناء السيد النبراوي، نائب رئيس مدينة محلة دمنه للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة دكرنس، وندب عبد الهادي محمد عبده نائب رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل نائبا لرئيس حي شرق المنصورة، وندب محمد السيد البيلي نائب رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة أجا، كما تضمنت الحركة الغاء ندب عماد ميلاد حبيب حنا من العمل نائب رئيس حي غرب المنصورة ونقله للعمل بمركز ومدينة الجمالية.