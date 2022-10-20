محافظة الجيزة تنتهى من تطوير ورفع كفاءة 19 مركزا تكنولوجيا

كتبت مرام محمد

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة؛ للتأكد من سلامة الإعدادات الخاصة بتقديم خدمات المحليات عبر بوابة خدمات المحليات http://www.lgs.gov.eg،وذلك في إطار التنسيق والتعاون القائم بين محافظة الجيزة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة e-finance لخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالوقوف على حسن استقبال وسرعة تسجيل طلبات المواطنين على منظومة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية للإسراع في تلبيتها والرد على المواطنين مع تيسير الإجراءات والخدمات المقدمة لهم.

وأكدت هند عبد الحليم، على أهمية المراكز التكنولوجية في تحقيق عدد من الأهداف الهامة والتي تأتي علي رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.

وأشارت أن محافظة الجيزة وبالتعاون مع الوزارات المعنية انتهت من تطوير ورفع كفاءة 19 مركزاً تكنولوجيا بقطاعات المحافظة، وذلك تنفيذا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

رافق نائب المحافظ خلال جولتها، العميد محمد حميدو هندي المشرف على مشروع تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة، وممثلو شركة e-finance.