محافظة الإسكندرية: تنفيذ 42 قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة والتنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية لتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال الأيام الماضية من المرحلة الثالثة من الموجة 20 تم تنفيذ 42 قرار لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة للموارد المائية والري.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها.

وقد قامت المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تم متابعة نتائج الحملات، والتأكيد على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

وأشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، حيث تم خلال الأيام الماضية، إزالة تعديات عبارة عن وضع مواسير بالمخالفة للقانون وتشويشات وضم طريق الخدمة وزراعة الحرم بنطاق حي العامرية أول وحي العامرية ثان.