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مبادرة "ابدأ": نهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:25 م
مبادرة "ابدأ": نهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ابدأ
كتب أحمد عرفة

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قال عبد الرحمن عمر مدير المكتب الفني لرئيس مدلس إدارة مبادرة ابدأ، إن مبادرة ابدأ تهتم بملف الصناعة ومتوقع نتائج كبيرة جدا، موضحا أن مبادرة ابدا تهدف إلى تحقيق التمكين الاقتصادى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وأضاف مدير المكتب الفني لرئيس مدلس إدارة مبادرة ابدأ، خلال برنامج المبادرة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المبادرة تستهف بحث سبل دعم الصناعة وزيادة الإنتاج المحلى، موضحا أن زيادة الناتج المحلى يزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة.

وتابع مدير المكتب الفني لرئيس مدلس إدارة مبادرة ابدأ: "كل جنيه نستثمره في الصناعة يوفر ما 200 إلى 250 جنيها من الاستيراد، ولا نريد أن يكون اقتصادنا قائم على الاقتصاد الخدمى ولكن نريد تعزيز الصناعة المصرية، وندرس كل مشكلة من مشكلات المصانع وطرق تقديم الخدمات لهم، موضحا أن الدولة المصرية تمكنت من تحقيق فائض طاقة يمكن أن نبنى عليها في مجال الصناعة.


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