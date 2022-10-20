مايا مرسى تستقبل فتاة لتشغل منصب رئيسة المجلس القومى للمرأة ليوم واحد

كتب محمود راغب

تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للفتاة ، استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم"شروق علاء الدين" _خريجة كلية الألسن، ومتطوعة بالهلال الأحمر المصري_ لتشغل منصب رئيسة المجلس لمدة يوم واحد, ضمن مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي, بالتعاون مع هيئة بلان انترناشونال ايجيبت.

و عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بهذه التجربة المميزة لدعم تمكين فتيات مصر، مؤكدة اهتمام المجلس وحرصه الكبير على اتاحة البرامج التدريبية للفتيات لتوعيتهن بحقوقهن و كيفية المطالبة بها ، وذلك فى إطار مبادرتى نورة ودوي برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، واستعرضت أيضا دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس والذى يعد حلقة الوصل بين المجلس والفتيات والسيدات بجميع محافظات الجمهورية للدفاع عن حقوقهن وتوفير الدعم القانونى والنفسى لهن، وطالبت اى فتاة تتعرض لاى شكل من أشكال الابتزاز الالكتروني بعدم الخوف من تهديد المتحرش وضرورة الابلاغ.

و أشارت الى الإنجازات التى تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الماضية، ومن أهمها كسر الحواجز الزجاجية التى كانت عائقًا أمام وصولها للعديد من المناصب القيادية ، قائلة:" علينا تشجيع الفتيات والسيدات على الوصول لتلك المناصب حتي تصبح نمطًا معتادًا" .

كما تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن دور المجلس في تسليط الضوء علي النماذج الناجحة للسيدات لدعمهن، وتشجيع غيرهن على النجاح فى جميع مناصبهن وادوارهن.

تضمنت زيارة شروق علاء الدين للمجلس، جولة تفقدية بمكتب شكاوي المرأة للتعرف على دوره في تلقي الشكاوي والاستفسارات وتقديم الدعم القانونى والنفسي للسيدات والفتيات ، كما قامت بزيارة الادارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس ودورها فى تمكين المرأة اقتصاديا .