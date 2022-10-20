ماراثون دراجات بكفر الشيخ احتفالاً بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

كفر الشيخ – محمد سليمان

أعلنت محافظة كفر الشيخ، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية وزارة الشباب، عن انطلاق ماراثون الدراجات، بمشاركة 200 شاب وفتاة، صباح غداً الجمعة.

تأتى الفعالية ضمن احتفال جمهورية مصر العربية بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، علاقات تاريخية تربطها أواصر الأخوّة بين الشعبين إلى جانب التعاون الحكومي وتوافـق الرؤي بين قيادتي البلدين وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

ومن المقرر، أن يبدأ التجمع الساعة التاسعة صباحاً من نقطة البداية من دوران النسر مروراً بدوران سخا حتى العودة لدوران النسر، نقطة النهاية.