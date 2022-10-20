اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ماراثون دراجات بكفر الشيخ احتفالاً بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:12 م
ماراثون دراجات بكفر الشيخ احتفالاً بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة كفر الشيخ، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ورعاية وزارة الشباب، عن انطلاق ماراثون الدراجات، بمشاركة 200 شاب وفتاة، صباح غداً الجمعة.

تأتى الفعالية ضمن احتفال جمهورية مصر العربية بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، وتأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، علاقات تاريخية تربطها أواصر الأخوّة بين الشعبين إلى جانب التعاون الحكومي وتوافـق الرؤي بين قيادتي البلدين وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

ومن المقرر، أن يبدأ التجمع الساعة التاسعة صباحاً من نقطة البداية من دوران النسر مروراً بدوران سخا حتى العودة لدوران النسر، نقطة النهاية.

 


كفر الشيخ

مصر

الامارات

ماراثون جري

شباب ورياضة

محافظة كفر الشيخ

مراكز الشباب



الموضوعات المتعلقة

بالتواريخ.. رحلة الرمال السوداء من القرار لتحقيق الحلم.. 2014 إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء.. 2016 تأسيس الشركة كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.. و2022 افتتاح الرئيس السيسى للمصنعين

الخميس، 20 أكتوبر 2022 11:00 ص

اليوم.. قطع التيار الكهربائى عن 26 قرية ومنطقة بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:57 ص

محافظ كفر الشيخ: اليوم عيد ميلاد مصانع الرمال السوداء "أمل المصريين"

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:41 م

محافظ كفر الشيخ: الرمال السوداء بمثابة "بترول جديد" وأمل المصريين السنوات القادمة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 10:47 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة