لو طفلك مصاب بالتهاب الشعب الهوائية.. ركزى على الزنجبيل والكركم

كتبت ميرفت رشاد

مع اقتراب فصل الشتاء، قد يكون طفلك عرضة للإصابة بالتهاب القصيبات المعروف باسم " الشعب الهوائية"، ، وهو عدوى في الرئة يؤدي إلى تورم وانسداد المسالك الهوائية الدقيقة أو القصيبات في الرئة، عادة ما يسبب الفيروس التهاب القصيبات، غالبًا ما يكون الشتاء عندما تكون حالات التهاب القصيبات في أعلى مستوياتها، يصبح التنفس صعبًا بسبب ضيق القصيبات في الرئتين، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين معرضون بشكل خاص للإصابة به طوال فصل الشتاء وأوائل الربيع، وإليك الأطعمة التي يمكن أن تساعد في إدارة التهاب القصيبات عند الأطفال، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

الأطعمة التي تقلل الأعراض وتساعد في علاج التهاب القصيبات:



1. الزنجبيل



الزنجبيل نبات طبي له العديد من الفوائد الصحية، خاصةً لأمراض الرئة، إنه معروف جيدًا لإزالة تلوث الهواء من الرئتين، كما أنه يخفف الاحتقان والعديد من أمراض الرئة المزمنة إلى جانب التهاب القصيبات، كونه مضادًا قويًا للأكسدة ومضادًا للميكروبات، فهو رائع لتعزيز المناعة والحفاظ على رئتين صحيتين. أضف هذا الطعام الفائق إلى نظام طفلك الغذائي من خلال دمجه في الشاي والعصائر والأطباق المختلفة.





2. الكركم



يجب أيضًا إدراج الكركم في قائمة الأطعمة المفيدة لرئتي طفلك، يشتهر في جميع أنحاء العالم بتأثيراته العلاجية المضادة للبكتيريا، من السهل دمجه في نظامك الغذائي لأنه يفتقر إلى النكهة القوية التي تتمتع بها العديد من التوابل.

3. التفاح



يعتبر التفاح طريقة رائعة لحماية الرئتين من مجموعة متنوعة من السموم والمواد المسببة للحساسية لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تسمى كيرسيتين، أظهرت الدراسات أن مادة الكيرسيتين فعالة للغاية في الوقاية من سرطان الرئة.





4. البنجر



إذا كان طفلك يعاني من صعوبة في التنفس ، فقد يستفيد من البنجر حيث ثبت أنه يعمل على تحسين وظائف الرئة وزيادة تناول الأكسجين علاوة على ذلك ، يعتبر البنجر مصدرًا غنيًا للفيتامينات والعناصر مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم التي تدعم وظائف الرئة.

5. الثوم



الثوم من التوابل المعروفة المضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، للثوم فوائد صحية للقلب وضغط الدم والالتهابات والعظام بالإضافة إلى دعم الرئتين.