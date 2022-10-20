اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:35 ص
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لو بتحس بألم الركبة أثناء الجلوس.. اعرف الأسباب

الخميس، 20 أكتوبر 2022 10:00 ص
لو بتحس بألم الركبة أثناء الجلوس.. اعرف الأسباب ألم الركبة أثناء الجلوس
كتبت إيناس البنا

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عندما تجلس لساعات طويلة، قد تشعر بألم مفاجئ في الركبتين وفي كثير من الأحيان، يحدث ذلك عندما تجلس على الأرض أو على كرسي منخفض المستوى.

ومع ذلك، قد تشعر بالألم لأسباب أخرى أيضًا، ومن المهم أن تفهم سبب الألم حتى تتمكن من استخدام العلاجات أو الأدوية التي تخفف الألم.

في كثير من الأحيان، قد يكون وضع جلوسك هو سبب الألم، وبالتالي من المهم أن تتحقق من وضع جلوسك، وفقا لموقع " webmd" يمكن أن تنشأ هذه الآلام أيضًا عند ضغط الأعصاب وعدم وجود تدفق للدم، لذلك ، إذا كنت تعلم أنك ستجلس لساعات طويلة، فتأكد من الجلوس في وضع لا تضيف فيه الكثير من الضغط على ركبتيك.

قد تكون هناك أيضًا حالات صحية أساسية أخرى للألم في ركبتيك، هنا ، ألق نظرة على الأسباب المحتملة لألم الركبة.

التهاب المفاصل:
 

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل، فهناك احتمالات بأنك قد تصاب بألم عند الجلوس لساعات طويلة، قد تجعل الحالة أيضًا الجلوس أو الوقوف صعبًا، تلتهب المفاصل مما يسبب الألم في النهاية، يمكنك تجربة العلاج الطبيعي والمهني أو طرق العلاج الأخرى التي ستساعد في تخفيف الألم.

آلام الفخذ:
 

عندما يعاني الفرد من هذه الحالة، لا يكون الجلوس فقط، بل حتى صعود الدرج ونزوله أمرًا صعبًا.

 


ألم الركبة أثناء الجلوس

التهاب المفاصل

طرق العلاج التي تساعد في تخفيف الألم



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