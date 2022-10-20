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كيفية استخدام دراجات وسط البلد وأسعار الركوب.. بالتفصيل

الخميس، 20 أكتوبر 2022 01:30 م
كيفية استخدام دراجات وسط البلد وأسعار الركوب.. بالتفصيل مشروع كايرو بايك
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن مشروع كايرو بايك الذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء اليوم يضم 26 محطة بأهم نقاط منطقة وسط المدينة والمناطق المجاورة لها، بالقرب من محطات المترو والأتوبيس والجراجات العامة الكبرى، لتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، كما تضم المرحلة الأولى 250 دراجة سيتم استكمالهم فى المرحلة الثانية التى سيتم إنشائها ليصلوا إلى 500 دراجة، كما سيتم استكمال المحطات فى المرحلة الثانية ليصلوا إلى 45 محطة .
 
وتعريفة استخدام كايرو بايك للمواطن 1‏جنيه/ ساعة وبحد أقصى 8جنيه/ يوم ، ولطلاب الثانوى والجامعة 70 قرشًا/ساعة وبحد أقصى 8 جنيه/يوم ، والإشتراك السنوى للمواطن 600 جنيه/سنة ، فى حين يصل الإشتراك السنوى لطلاب الثانوى والجامعة إلى 400 جنيه/سنة .
 
ويستطيع المواطن الإشتراك فى المشروع عبر لينك موقع مشروع كايرو بايك http://cairobike.net ،أو عبر تنزل أبليكشن مشروع كايرو بايك https://play.google.com/store/apps/details?id=com.donkeyrepublic.bike.android
ويتم الدفع باستخدام الكروت مسبقة الدفع ، أو عبر الفيزا ، ويسمح لجميع المواطنين اعتبارًا من عمر 16 عامًا استخدام كايرو بايك .
 
كايروبايك (1)
كايروبايك (1)

كايروبايك (2)
كايروبايك (2)

 


كايروبايك

الدراجات

اسعار ركوب الدرجات

القاهرة

وسط البلد



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