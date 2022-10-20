كلية التجارة بأسوان تطلق مبادرة لتنشيط السياحة بقرية فارس فى ضوء التغير المناخى

أسوان - صلاح المسن

نظمت كلية التجارة جامعة أسوان ندوة علمية تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، قام بافتتاح فاعليات الندوة الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور حسن الشقطى، عميد كلية التجارة وكانت الندوة العلمية حول سبل واستراتيجيات التنشيط السياحى بقرية فارس فى ضوء التغيرات المناخية.

اكد الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، نائب رئيس جامعة أسوان علي أهمية تناول كلية التجارة هذا الموضوع في ضوءً الاستعداد لمؤتمر المناخ في 8 نوفمبر المقبل وخاصة مع وجود بوادر لنجاح قرية فارس لتكون قرية صديقة للبيئة.

وخلال ورقة عمل تفصيلية استعرض الدكتور حسن الشقطى عميد كلية التجارة بجامعة اسوان مبادرة استراتيجية تضم خمسة محاور لخطط لمشروعات سياحية بقرية فارس، وهى مشروع للسفارى والرحلات الترفيهية فى صحاري فارس. ومشروع مركز متخصص للسياحة العلاجية بفارس.

ومشروع منتجع للسياحة البيئية، ومشروع منتجع ترفيهي للأهالي والسياحة المحلية، ومشروع مركز للنقاهة والاستشفاء فى بيئة خضراء، وشارك في الندوة وكلاء كلية التجارة ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

كما شارك فى فعاليات الندوة عبد الحكيم حسين، رئيس هيئة تنشيط السياحة باسوان وصفاء محمود مديرة شركة مصر للسياحة بأسوان، وساهما بأفكار ومقترحات للتنشيط السياحى بفارس القرية الواعدة، وحضر الندوة نحو 200 طالب وطالبة.

وأوصت الندوة برئاسة الدكتور لؤي سعد نائب رئيس الجامعة بتنظيم رحلة علمية لنواحي قرية فارس للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لوضع خريطة بأولويات التنمية السياحية بفارس والسعى لتصميم الحوافز المناسبة لجذب المستثمرين ورفعها المسئولين بمحافظة أسوان.