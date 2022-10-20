قافلة جامعة طنطا الطبية بمركز السنطة تقدم الرعاية الصحية لـ 1282 حالة والدواء بالمجان

الغربيـة ــ فريق المحافظات

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية ميت حاواى مركز السنطة بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكى، أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تستهدف دعم مبادرة حياة كريمة وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان فضلا عن تقديم الخدمات التوعوية والارشادية والاجتماعية للاهالى بالقرى الاكثر احتياجا بالمحافظة.

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى، مؤكدا أن القوافل الطبية الشاملة تأتى استمرارا لدور الجامعة ومسئوليتها تجاة المجتمع لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لدعم الاسر الاكثر احتياجا ، مضيفاً أن القافلة شهدت مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1282 حالة من خلال 13عيادة حيث تم فحص 78 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 117 في عيادة الاطفال، و 178 بالعظام، و 115 جلدية، 133باطنة، و 30 مسالك بولية، و 144 أنف وأذن، و 61 جراحة عامة، و 58 صدر، و 34 نفسية وعصبية ،و186 جراحة العيون ، و76 اسنان مضيفاً أنه تم تحويل 66 حالة بواقع حالة 1 مسالك بولية، و 9 عظام، و 4 صدر، و 3 أطفال، و 5 نفسية وعصبية ، و 24 رمد، و 4 أنف وأذن، 5 مخ وأعصاب، و11جراحة

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 30 مواطن، بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع