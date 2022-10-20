فودة: الأعمال الفنية بشرم الشيخ تبعث برسالة للعالم للحفاظ على البيئة.. صور

جنوب سيناء _ياسر عامر

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الأعمال الفنية بشرم الشيخ توجه رسالة من مدينة السلام لجميع وفود العالم بأهمية الحفاظ على البر والبحر والجو، وحتمية الحفاظ علي المناخ حفاظاً على الإنسان والحيوان والنبات من الهلاك.

وجاءت نص الرسالة كالتالي: "رسالة من مدينة السلام ، فرس البحر في سبيلها للانقراض ، و سيحلق إلى عالم آخر و ستلحق به كائنات أخرى إن لم نحافظ على المناخ ..لسنا وحدنا شركاء في المناخ.. فالعالم كله - بما فيه من الكائنات الأخرى - شركائنا فيه.. ومن ثم فالحفاظ على المناخ ضرورة حتمية، لأنه حفاظ على الإنسان والحيوان والزرع والنبات من الهلاك، إن لم تستطع إنقاذهم اليوم فلن تستطيع إنقاذ نفسك غدا.. ليس لنا أرض غير الأرض كي نحافظ عليها ٠٠ الحفاظ على البر و البحر و الجو أمانة استودعتها عندنا الأجيال القادمة.. المناخ حياة، حياة كل المخلوقات".



ووجه المحافظ بسرعة وضع تلك الرسالة بجانب العمل الفني بعد ترجمتها بعدة لغات لمخاطبة وفود العالم.



جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ ضمن الجولات التفقدية المتعددة التي يتابع فيها المستجدات أولا بأول في اطار الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر تغير المناخ نوفمبر 2022.



قام المحافظ خلال الجولة بتفقد أعمال عددا من الميادين التي يتم إنشاؤها بشرم الشيخ مشيرا ان تلك الميادين تصل لعدد 15 ميدان رئيسي وفرعي تم إنشاؤها بالتعاون مع رجال الأعمال والمستثمرين والمجتمع المدني، وتفقد المحافظ بعض الأعمال الفنية بالمدينة مشدداً علي سرعة إنهاء أعمال النظافة والتجميل وأعمال الاضاءات بمحيط تلك الأعمال الفنية



رافق المحافظ اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء نادر علام القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



الأعمال الجارية بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ



الأعمال الفنية بمدينة شرم الشيخ



الأعمال الجارية فى شرم الشيخ



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال (2)



جانب من الأعمال (3)



جانب من الأعمال (4)



جانب من المتابعة (1)



جانب من المتابعة (2)



خلال الجولة (1)



خلال الجولة (2)



