فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمركز فرشوط فى قنا اليوم

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال قنا عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق لأعمال الصيانة، اليوم الخميس.
وأوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "المجاهد بالمدينة، الصرف الصحى أبو الحجاج، مخبز بلطة، مخبز عادل الهمامى" من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا.
وأشارت الوحدة المحلية إلى أنه ستتم عودة التيار الكهربائى مرة أخرى فى الأوقات المحددة بناءً على إشارة هندسة كهرباء فرشوط بالمواعيد.
فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمركز فرشوط فى قنا اليومالخميس، 20 أكتوبر 2022 02:00 ص
قطع الكهرباء
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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال قنا عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق لأعمال الصيانة، اليوم الخميس.
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