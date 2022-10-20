فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمركز فرشوط فى قنا اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال قنا عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق لأعمال الصيانة، اليوم الخميس.



وأوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "المجاهد بالمدينة، الصرف الصحى أبو الحجاج، مخبز بلطة، مخبز عادل الهمامى" من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا.



وأشارت الوحدة المحلية إلى أنه ستتم عودة التيار الكهربائى مرة أخرى فى الأوقات المحددة بناءً على إشارة هندسة كهرباء فرشوط بالمواعيد.