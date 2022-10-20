اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمركز فرشوط فى قنا اليوم

الخميس، 20 أكتوبر 2022 02:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن مناطق بمركز فرشوط فى قنا اليوم قطع الكهرباء
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط شمال قنا عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق لأعمال الصيانة، اليوم الخميس.

وأوضحت الوحدة المحلية أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق "المجاهد بالمدينة، الصرف الصحى أبو الحجاج، مخبز بلطة، مخبز عادل الهمامى" من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا.

وأشارت الوحدة المحلية إلى أنه ستتم عودة التيار الكهربائى مرة أخرى فى الأوقات المحددة بناءً على إشارة هندسة كهرباء فرشوط بالمواعيد.


فصل التيار بفرشوط

مدينة فرشوط

كهرباء قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة