عميد أداب جامعة القناة عضوا بالجمعية الجغرافية المصرية

قدم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس التهنئة للدكتور عادل السعدني، عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية لاختياره عضوًا بمجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية ضمن خمسة عشر عضوا على مستوى الجمهورية.

وتابع "مندور" أن إختيار عالم من جامعة قناة السويس كعضو ضمن 15 عالم على مستوى الجمهورية يُعدإضافة لسلسة نجاحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مُثمناً جهود "السعدني " في مجال علم الجغرافيا.

يُذكر أن الجمعية الجغرافية المصرية أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875 كأقدم جمعية جغرافية خارج أوروبا والأمريكتين، ولديها ثروة من الكتب القيمة باللغة العربية وغير العربية نحو 30 ألف مجلد وأكثر من325 دوريات علمية، ورسائل جامعية وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية، وأكثر من 12 ألف خريطة، وأكثر من600 أطلس متنوعة حظيت بها الجمعية.