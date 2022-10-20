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عمليات المعلمين: وفاة معلم نتيجة إصابته بغيبوبة سكر بمدرسة فى بنى سويف

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:43 ص
عمليات المعلمين: وفاة معلم نتيجة إصابته بغيبوبة سكر بمدرسة فى بنى سويف نقابة المعلمين
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات المعلمين برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، تقريرا من النقابة الفرعية ببنى سويف برئاسة مصطفى الديب، يفيد بوفاة (م•ي) معلم بمدرسة بنى قاسم الابتدائية، التابعة لإدارة ببا التعليمية، وافته المنية قبل نقله إلى المستشفى.

 

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مصطفى الديب رئيس النقابة الفرعية ببنى سويف واللجنة النقابية التابع لها، بالتوجه إلى المستشفى لإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، والمشاركة فى تشييع الجنازة ومرافقة أسرة المعلم خلال هذه الظروف الصعبة.

 

أكدت غرفة العمليات، أن المعلم سقط بشكل مفاجئ أمام زملائه داخل المدرسة،إثر أصابته بغيبوبة سكر،أدت إلى وفاته قبل نقله إلى المستشفى لإسعافه.

 

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذى توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 


نقابة المعلمين

غرفة عمليات المعلمين

نقيب المعلمين

خلف الزناتى



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