عضو لجنة العفو الرئاسي: أعداد المفرج عنهم منذ بداية عمل اللجنة تجاوزت الـ1000

إبراهيم حسان

قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن أعداد المفرج عنهم ضمن أعمال لجنة العفو الرئاسي تجاوزت الـ1000 منذ بداية عملها، وهذا أمرا يشعر الجميع بالسعادة.

أضاف طارق الخولي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل على دمج المفرج عنهم اجتماعيا وحياتيا في المجتمع، وتذليل كافة العقبات أمامهم بعد خروجهم من السجن، وبالفعل عاد بعض المفرج عنهم إلى أعمالهم وتستكمل اللجنة أعمالها الدؤوب.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تجري تنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولية المصرية لممارسة أعمالها في الإفراج عن المحبوسين، مضيفا: "الرئيس أكد أن عمل لجنة العفو يجب أن يمتد إلى الدعم المجتمعي والحياتي للمفرج عنهم، خاصة وأنهم يواجهون العديد من المشكلات لاسيما في عودتهم لسوق العمل".