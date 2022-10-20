عضو بـ"العفو الرئاسي": نحرص على العمل فى وتيرة سريعة لإخراج مزيد من الدفعات

كتبت إيمان علي

أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة تعمل على قدم وساق لإيجاد القدرة على وجود وتيرة سريعة للدفعات التي يتم الإفراج عنها، والذي يأتي من سعي اللجنة نحو القدرة على تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها على أكمل وجه، والقدرة على مساعدة أكبر عدد من المستهدفين بالعفو الرئاسي للخروج خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتوازي على المهمة الأخرى الموكلة إليها في العمل على دمج المفرج عنهم، والحاصلين على العفو الرئاسي، وتذليل كافة العقبات المجتمعية والحياتية التى تواجههم في القدرة على الاندماج مرة أخرى في المجتمع.

وشدد "الخولي" على استمرار العمل لخروج مزيد من الدفعات وقوائم العفو المرتقبة خلال الأيام القادمة. وكان قد وجه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.