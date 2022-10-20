اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أكتوبر 2022 07:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

عضو بـ"العفو الرئاسي": نحرص على العمل فى وتيرة سريعة لإخراج مزيد من الدفعات

الخميس، 20 أكتوبر 2022 06:30 ص
عضو بـ"العفو الرئاسي": نحرص على العمل فى وتيرة سريعة لإخراج مزيد من الدفعات النائب طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة تعمل على قدم وساق لإيجاد القدرة على وجود وتيرة سريعة للدفعات التي يتم الإفراج عنها، والذي يأتي من سعي اللجنة نحو القدرة على تنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها على أكمل وجه، والقدرة على مساعدة أكبر عدد من المستهدفين بالعفو الرئاسي للخروج خلال فترة وجيزة.
 
وأشار إلى أن اللجنة تعمل بالتوازي على المهمة الأخرى الموكلة إليها في العمل على دمج المفرج عنهم، والحاصلين على العفو الرئاسي، وتذليل كافة العقبات المجتمعية والحياتية التى تواجههم في القدرة على الاندماج مرة أخرى في المجتمع.
 
وشدد "الخولي" على استمرار العمل لخروج مزيد من الدفعات وقوائم العفو المرتقبة خلال الأيام القادمة. وكان قد وجه مجلس أمناء الحوار الوطني الشكر إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الجهود الحثيثة المبذولة في ملف العفو الرئاسي، وتوالى الإفراجات خلال الفترة الماضية.

العفو الرئاسي

الحوار الوطني

طارق الخولي

المحبوسين احتياطيا

الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يستعرض الأسماء المُرشحة للمشاركة بالجلسات.. ويقرر استمرار العمل للانتهاء من جداول الأعمال.. ويشكر الرئيس السيسى على الجهود الحثيثة بملف العفو الرئاسى

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:00 م

مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي على الجهود الحثيثة بملف العفو الرئاسي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 06:53 م

محمد عبد العزيز عن مبادرة العفو الرئاسى: تجاوزنا الإفراج عن ألف نزيل

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:56 م

عضو بالشيوخ: قرارات العفو الرئاسي المستمرة تأكيد على عطاء الجمهورية الجديدة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 11:05 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة