طقس مشمس ومستقر بمدينة الغردقة ودرجات حرارة متوسطة.. فيديو وصور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد طقس مدينة الغردقة، اليوم الخميس، طقس مستقر ومشمش علي اغلب انحاء المدينة السياحية، وكذلك استقرار في الحركة البحرية، حيث أبحرت منذ ساعات الصباح الباكر اعداد كبيرة من اللنشات السياحية في رحلات بحرية لمناطق الغوص وكذلك الجزر البحرية .

من جانب كان اجرى اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، جولة تفقدية علي السدود والبحيرات الصناعية المنوطة بحماية المدن من اخطار السيول بمدينة الغردقة، للتأكد من جاهزيتها لفصل الشتاء وازالة اي معقوقات تعرقل جاهزيتها .

أكد السكرتير العام خلال زيارته الأخيرة أن جميع السدود والبحيرات لمدينة الغردقة علي جاهزة لاستقبال مياه الأمطار والسيول، وقدم الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في إنشاء تلك السدود والبحيرات الصناعية بنطاق المحافظة.

وأكد السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بالمرور علي كافة سدود الحماية والبحيرات بجميع مدن المحافظة للتأكد من جاهزيتها، مؤكدا إلي أهميتها لحماية المحافظة من اخطار السيول في حال حدوثها، مما يساهم في الحفاظ علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.