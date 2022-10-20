طقس الاسكندرية.. تحسن ملحوظ وسطوع الشمس واستمرار تمركزات الصرف الصحى

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهدت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، تحسنا ملحوظا فى الساعات الأولي مع اختفاء جزئي للسحب وسطوع الشمس، وذلك بعد حالة التقلبات الجوية التي شهدتها المحافظة من هطول أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة علي مدار الأيام الماضية، بسبب منخفض البحر المتوسط.



كانت محافظة الإسكندرية حذرت المواطنين من الطقس المتقلب، وأصدرت المحافظة مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار، أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار فى التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.



وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحى ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.



وشدد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





الطقس في الإسكندرية



تحسن في حالة الطقس صباح اليوم



حالة الطقس في الإسكندرية



سطوع الشمس بالاسكندرية



اعمال نظافة للشانيش



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