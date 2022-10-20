طريق الإدانة أو البراءة.. اعرف اختصاصات الطب الشرعى للكشف عن الجرائم

أحمد إسماعيل

تلعب مصلحة الطب الشرعى دورا مهما فى فحص وبحث الكثير من القضايا فى شتى المجالات، والمضبوطات فى الجرائم الجنائية والمدنية ومساعدة جهات التحقيق فى الوصول إلى الحقيقة فى العديد من القضايا، فهى تعد من أهم المصالح فى وزارة العدل، وفى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لدى جهور القراء يقدم أهم اختصاصات مصلحة الطب الشرعى فى التالى:

أولا: اختصاصات الطب الشرعى الميدانى :

1- تشريح جثث المتوفين فى الجرائم الجنائية.

2- الكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدنية.

3- فحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.

4- تقدير السن فى الأحوال التى يتطلبها القانون .

5- بحث قضايا الأحوال الشخصية (العنة – تنازع البنوة – العته).

6- بحث القضايا العمالية (إصابات العمل – الأمراض المهنية).

7- التعامل مع الحوادث والكوارث الجماعية .

8- الكشف على نزلاء السجون المطلوب الإفراج عنهم صحيا.

9- حضور حالات تنفيذ أحكام الإعدام القضائى.

10- المثول أمام المحاكم لإبداء الرأى الفنى فى تقاريرهم .

ثانيا: اختصاصات المعامل الطبية الشرعية:

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية عن الأغراض التالية:

1- الدم، المنى - وفصائلها .

2- الكيمياء الحيوية .

3- العلامات المرضية بأنسجة الجسم .

4- آثار الإصابة بأنسجة الجسم .

5- الكائنات الحية الدقيقة .

6- بصمة الحامض النووى .(D.N.A)

ثالثا: اختصاصات المعامل الكميائية الشرعية:

وتختص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو أحـراز مضبوطات القضايا الجنائية عن الأغراض التالية:

1- السموم بأنواعها (الطبيعية والمخلقة) .

2- المهدئات، المنومات، المخدرات، المسكرات، والمنشطات (الطبيعية والمخلقة) .

-3آثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.

رابعا: اختصاصات إدارة أبحاث التزييف والتزوير وتختص الآتى :

1- فى مجال التزييف: فحص العملات النقدية، والأختام والأكليشيهات والطابعات الآلية لبيان مدى سلامتها من عدمه.

2- فى مجال التزوير : فحص المحررات المستندية والتوقيعات الخطية، لبيان مدى صحتها، وما إذا كان بها ثمة تزوير سواء بالتعديل أو بالمحو أو بالإضافة من عدمه.