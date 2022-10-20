ضمن حياة كريمة.. صحة قنا تنظم قافلة طبية لقرية العمرة بأبو تشت اليوم

قنا صابر سعيد

أعلنت مديرية الصحة بقنا عن تنظم قافلة طبية بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا اليوم الخميس.



وأوضحت مديرية الصحة أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الباطنة والنساء والتوليد والأذن والحنجرة والنفسية والعصبية والأسنان مع تقديم العلاج المجاني للأهالي بعد توقيع الكشف عليهم.



وقال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن القافلة الطبية بقرية العمرة تأتى حرصا من مديرية الصحة بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا، فى إطار مبادرة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.