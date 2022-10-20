ضبط 3 أطنان جبن مجهولة المصدر داخل ثلاجة فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن ثلاجة للمواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية (جبن) منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما عُثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (3٫922 طن جبن مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.