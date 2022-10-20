اليوم السابع
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ضبط 3 أطنان جبن مجهولة المصدر داخل ثلاجة فى القاهرة

الخميس، 20 أكتوبر 2022 12:46 م
ضبط 3 أطنان جبن مجهولة المصدر داخل ثلاجة فى القاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

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تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن ثلاجة للمواد الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة)، وذلك لحيازته كميات من المواد الغذائية (جبن) منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

كما عُثر بداخل الثلاجة المشار إليها على (3٫922 طن جبن مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

 

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


امن القاهرة

حملة تموينية

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