ضبط 28 كيلو دواجن وكبدة وسمك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، حملة للتفتيش على المحلات تم خلالها ضبط 28 كيلو دواجن وكبدة وسمك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطريه، بتكثيف حملات التفتيش وتحت إشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر.

وقاد الحملات لجنة ضمت كل من الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع شرطة المسطحات والبيئة والمسطحات ومباحث التموين بمركز إسنا، وتمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 28 كيلو جرام، وبيانتها كالآتي 15 كيلو جرام دواجن مجمدة تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإجمالي كمية 7 كيلو جرام من كبدة مجمدة مستوردة تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإجمالي 5 كيلو جرام من سمك بوري تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً والحملات مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وفى نفس السياق، قاد رجال مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات، والتى نجحت فى ضبط 19 كيلو مصنعات دواجن ودواجن غير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك إستمراراً لتكثيف حملات التفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، شن أطباء التفتيش الدكتورة تيسير بدوي مدير إدارة أرمنت البيطرية، بالاشتراك مع النقيب شريف طارق رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، وعماد إدوارد مدير إدارة التموين بأرمنت، ومحمود حسين عثمان ومحمد عبد الدايم مفتشي التموين بإدارة أرمنت.



كميات الكبدة والسمك منتهية الصلاحية بالأقصر