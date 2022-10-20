ضبط 235 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة فى الدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد المخالفات، والتأكد من صلاحية المعروض حفاظا على صحة المواطنين، شارك فى الحملة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية بالتعاون مع الطب البيطرى أحمد الشربينى والدكتورة دينا حلمى، والدكتورعلى الباز بالإشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 محلات جزارة بمركز المنصورة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وذلك بالمخالفة للقانون 53 لسنة 1966، والقرار الوزارى 517 لسنة 1986م، وتم التحفظ على إجمالى 235 كيلو لحوم.
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية علي الاسواق لضبط المخالفين.
ضبط 235 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة فى الدقهليةالخميس، 20 أكتوبر 2022 04:23 م
مشاركة
شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد المخالفات، والتأكد من صلاحية المعروض حفاظا على صحة المواطنين، شارك فى الحملة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية بالتعاون مع الطب البيطرى أحمد الشربينى والدكتورة دينا حلمى، والدكتورعلى الباز بالإشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.
الموضوعات المتعلقة
ضبط محلات تتلاعب بالأسعار فى حملة تموينية بالدقهليةالثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 07:01 م
وكيل التموين بالدقهلية يقود حملة مفاجئة على المخابز بمدينة المطرية.. صورالجمعة، 07 أكتوبر 2022 06:59 م
"تموين الدقهلية" تعلن توريد 11 ألف طن أرز بنقاط التجميعالأربعاء، 05 أكتوبر 2022 12:34 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة