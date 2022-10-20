ضبط 235 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة فى الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على الأسواق ورصد المخالفات، والتأكد من صلاحية المعروض حفاظا على صحة المواطنين، شارك فى الحملة مصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية بالتعاون مع الطب البيطرى أحمد الشربينى والدكتورة دينا حلمى، والدكتورعلى الباز بالإشتراك مع القوة السرية لمباحث تموين الدقهلية.



أسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 محلات جزارة بمركز المنصورة لقيامهم بالذبح خارج السلخانة وذلك بالمخالفة للقانون 53 لسنة 1966، والقرار الوزارى 517 لسنة 1986م، وتم التحفظ على إجمالى 235 كيلو لحوم.



وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية علي الاسواق لضبط المخالفين.

