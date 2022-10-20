ضبط مخزن غير مرخص فى القاهرة بداخله 69 ألف زجاجة عطور

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن لتعبئة العطور كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة)، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات من العطور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (69720 زجاجة عطور أنواع مختلفة – 79500 عبوة وزجاجة فارغة – 60000 ضاغط بخاخ) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.