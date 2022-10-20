ضبط لصوص يسرقون السيارات بمحيط إحدى الجامعات فى القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضى

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن وقائع سرقة من داخل السيارات أمام إحدى الجامعات بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى وقائع السرقة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " ملك وقيادة أحدهما (والمستخدمة فى ارتكاب تلك الوقائع ).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب "3" وقائع سرقة بأسلوب كسر الزجاج، كما تم بإرشادهما ضبط (جهاز " لاب توب " المستولى عليه من إحدى الوقائع بمسكن أحدهما)، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.