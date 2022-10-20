ضبط عاطل استولى على 2.5 مليون جنيه من 10 أشخاص لتوظيفها فى تجارة المحمول بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بسوهاج من ضبط عاطل يقيم بدائرة قسم طهطا شمالى محافظة سوهاج لاستيلائه من 10 أشخاص بدائرة القسم على مبلغ 2,5 مليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة المحمول مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يفِ بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من قسم شرطة طهطا بورود محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن بلاغا من "عمر ح ع ع - 45 سنة نقاش" و9 آخرين يقيمون دائرة قسم طهطا بتضررهم من أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقصد توظيفها.

توصلت التحريات إلى قيام "علي م ع م - 37 سنة حاصل على دبلوم صنايع - عاطل"، يقيم دائرة القسم لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2.500.000 جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المحمول مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدر إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبلغ، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.