ضبط عاطلين بحوزتهما كمية متنوعة من المواد المخدرة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مركز بيلا بكفر الشيخ من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر ومسحوق الهيروين وسلاح أبيض «سنجة»، تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث يفيد ضبط «ع.ن» 24 عاماً، عاطل، ومقيم دائرة مركز بيلا، والسابق اتهامه في القضية رقم 867 لسنة 2021 م جنح أ. د .ط مركز بيلا «سلاح بدون ترخيص»، و«س. ع» 25 عاماً، عاطل ومقيم دائرة مركز بيلا، سبق اتهامه في 3 قضايا، آخرها القضية رقم 13153 لسنة 2017م جنايات مركز بيلا «مخدرات».

وألقى القبض على المتهمين وبحوزتهما كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 250 جراما وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالي 180 جراماً ومبلغ مالي 530 جنيها و هاتفين محمولين وسلاح أبيض «سنجة»، وحرر رجال الشرطة المحضر 8359 لسنة 2022م جنايات مركز بيلا.