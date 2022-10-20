ضبط صاحب شركة سياحة خاصة غير مرخصة بالبلينا جنوب سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج من ضبط صاحب شركة خاصة للسياحة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بدون ترخيص صادر له من وزارة السياحة والآثار، بالمخالفة لأحكام القانون والمنظم لعمل الشركات السياحية.

وكان اللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار، قد تلقى بلاغا من قسم السياحة والآثار بسوهاج يفيد بقيام محمود ح م م 20 سنة صاحب شركة خاصة للسياحة والسفر، ويقيم دائرة المركز، بإدارة شركة خاصة بالنشاط السياحي كائنة دائرة مركز البلينا بدون ترخيص صادر من وزراة السياحة والآثار، بالمخالفة لأحكام القانون والمنظم لعمل الشركات السياحية.

وبعرض المعلومات على اللواء محمد شرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة قرر سرعة ضبط المتحرى وتبين من خلال التحريات التي قادها رئيس قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج صحة المعلومات الواردة.

عقب استصدار إذن النيابة العامة قامت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج استهدفت محل الشركة، حيث تم ضبطه وتم ضبط 5 تذاكر طيران و2 أجندة بها معاملات سياحية، وبمواجهة المذكور أقر بارتكاب الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.