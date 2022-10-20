ضبط شخص بث أغنية تضمنت إيحاءات منافية للآداب فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الرحمن سيد

تمكنت أجهزة الأمن، ضبط أحد الأشخاص لقيامه ببث أغنية عبر المواقع الإلكترونية تتضمن ألفاظ وإيحاءات منافية للآداب.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة لاسيما الجرائم التى تمس قيم وأخلاقيات المجتمع المصرى .. فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إنتشار مقطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية يقوم خلاله أحد الأشخاص بالغناء بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه ( أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (هاتف محمول " محمل عليه العديد من الفيديوهات الخاصة به أثناء قيامه بالغناء بألفاظ وإيحاءات خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة – ذاكرة وميضية "فلاش ميمورى" محمل عليها الأغنية المشار إليها) .

وبمواجهته أقر بقيامه بغناء ونشر الأغنية المشار إليها على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق مكاسب مادية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.