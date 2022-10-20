اليوم السابع
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ضبط سيارة محملة بـ 9000 وحدة زريعة طوبار بكفر الشيخ

الخميس، 20 أكتوبر 2022 03:15 م
ضبط سيارة محملة بـ 9000 وحدة زريعة طوبار بكفر الشيخ السيارة المضبوطة المحملة بالزريعة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكن العاملون بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ وقطاع بلطيم، من ضبط سيارة جامبو  محمل عليهما 900 وحدة زريعة طوبار، لم يصرح بنقلها، وتحرر المحضر اللازم، وتم التحفظ على السيارة بقسم شرطة المسطحات ببلطيم، وجرى تسليم الزريعة المضبوطة للثروة السمكيه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة ،لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا  الصيد الجائر، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

 

السيارة المضبوطة المحملة بالزريعة
السيارة المضبوطة المحملة بالزريعة

 

السيارة المضبوطة
السيارة المضبوطة

 

الزريعة المضبوطة
الزريعة المضبوطة

 


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