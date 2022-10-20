ضبط جزار ببيع لحوم الأغنام خارج المجازر الحكومية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بسوهاج برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبرفقته دريمون فايز والدكتور حسام أمين بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ومراقبة الأغذية حملة مكبرة على قرى مركز سوهاج، حيث تم ضبط جزار يقوم بذبح أغنام خارج المجازر الحكومية، حيث تم ضبط اللحوم وعمل الاجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أحمد الشبح، أن إدارة المجازر تقوم بحملات دورية لمحاربة ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية حفاظا على الثروة الحيوانية بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج و الدكتور عصام عرفه مدير عام الطب البيطري.