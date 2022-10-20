ضبط جرائم أموال عامة بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط (2425) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2,937,265,800) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.

جارى فحص القضايا فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (7,739,851) مليون جنيه، وذلك خلال أسبوع.