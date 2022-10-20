شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر تنظم أنشطة توعوية لطلاب المدارس برأس غارب

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظم فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عدد من أنشطة التوعية المائية بمدارس مدينة رأس غارب بهدف رفع الوعى لدى الطلاب بأهمية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك، والتوعية بالخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك مجهودات الدوله لتوصيل المياه للمواطنين.

وقامت الشركة بتنفيذ ندوات بمدارس علي رفيع الثانوية بنات والسادات الإعدادية المشتركة ومدرسة شدوان الإعدادية، كما قام الفريق باستطلاع أراء أهالي مدينة رأس غارب في الخدمات التي تقدمها الشركة.

كما تم تنفيذ أنشطة للتوعية بالمساجد وتوزيع مطبوعات وملصقات تحمل رسائل للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد الاستهلاك.





