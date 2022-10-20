سى إن إن: انقطاع الكهرباء بأوكرانيا مع تدمير 40% من البنية التحتية للطاقة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إنه من المقرر أن يبدأ انقطاع الكهرباء عبر أوكرانيا الخميس بعدما فقدت البلاد 40% على الأقل من قدرات توليد الطاقة بعد أيام من الهجمات الروسية على أهداف البنية التحتية للطاقة.

وقال مسئولو الطاقة في أوكرانيا الأربعاء إنه لا خيار آخر أمامهم سوء إجراء انقطاع طارئ ومقرر للكهرباء بعد خسارة 40% على الأقل من قدرات توليد الطاقة بسبب الضربات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأوضح ألكسندر خاراشينكو، مستشار وزير الطاقة الاوكرانى، أنه للأسف فإنه وفقا للبيانات الجديدة، فإن 40% من إجمالي البنية التحتية وقدرات التوليد لديهم قد تضررت بشكل بالغ. وأضاف أن الإصلاح واستعادة الطاقة مستمر، إلا أن المعجزات ممكنة فقط في نطاق محدد، لذلك، فإنهم يتوقعون ليس فقط انقطاعات طارئة للكهرباء خلال اليومين المقبلين وإنما أيضا انقطاعات مقررة مسبقا لتخفيف الاحمال على الشبكة.

ودعت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية NPC Ukrengo، إلى تفاهم ودعم مستخدمى الطاقة لديها مع إجبارها على تقديم قيود استهلاك بعد الهجمات الصاروخية. وقالت الشركة عن قيود الاستهلاك ربما يتم تطبيقها عبر أوكرانيا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء الخميس. وستكون الانقطاعات بالتناوب، ومدة كل انقطاع يحددها شركة التوزيع المحلية، لكن ليس أكثر من أربع ساعات.

وتابعت الشركة قائلة إن العدو، الذى لا يستطيع مباراة القوات المسلحة لأوكرانيا في أرض المعركة، هاجم النية التحتية للطاقة مجددا. ومن ثم، فإن الجمعة سيشهد قيودا محسوبة بحرص وتحكم على المستهلكين، حيث ينبغي تطبيقها لجعل النظام يعمل بطريقة متوازنة.