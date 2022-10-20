اليوم السابع
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الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:37 ص
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سقوط موظف مختلس بالجيزة امتنع عن تسجيل أموالا فى الأوراق

الخميس، 20 أكتوبر 2022 09:36 ص
سقوط موظف مختلس بالجيزة امتنع عن تسجيل أموالا فى الأوراق سلع - صورة أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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لجأ موظف فى أحد المجمعات الاستهلاكية بالجيزة لحيلة ماكرة لاختلاس أموالا من عهدته، حيث استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والمنوط به استلام عهدة الفرع رئاسته من البضائع المختلفة، وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والإمتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا إمتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة.

 

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الاختلاس فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى شركات المجمعات الاستهلاكية) بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس مبالغ مالية من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

 

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وقيام (رئيس وأمين عهدة أحد فروع الشركة المشار إليها - مقيم بمحافظة الجيزة) باستغلال طبيعة عمله واختلاسه الأموال.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


الاختلاس

المال العام

امن الجيزة

المجمعات الاستهلاكية



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