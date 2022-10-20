سقوط عصابة تخصصت فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة هاتفى محمول من داخل الشقة سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة السيدة زينب).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبإرشادهما تم ضبط الهاتفين المستولى عليهما، كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترفا بارتكاب عدد (3) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشادهما ضبط المتعلقات المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.