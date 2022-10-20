سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بمنطقة شقير شمال البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت منطقة رأس شقير شمال البحر الأحمر ظهر اليوم الخميس، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مع ظهور لظاهرة البرق وحبات البرد في مناطق متفرقة، لدقائق معدودة، وتم رفع حالةالطوارئ بمدينة رأس غارب التابعة لها منطقة شقير.



فيما شهدت منطقة الكيلو 80 بطريق راس غارب- الشيخ فضل، المؤدي لمحافظة المنيا، سقوط امطار خفيفة صباح اليوم.



وشهد طقس مدينة الغردقة، اليوم الخميس، طقس مستقر ومشمش علي اغلب انحاء المدينة السياحية، وكذلك استقرار في الحركة البحرية، حيث أبحرت منذ ساعات الصباح الباكر اعداد كبيرة من اللنشات السياحية في رحلات بحرية لمناطق الغوص وكذلك الجزر البحرية .







