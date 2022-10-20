سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بمنطقة شقير شمال البحر الأحمر

شهدت منطقة رأس شقير شمال البحر الأحمر ظهر اليوم الخميس، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مع ظهور لظاهرة البرق وحبات البرد في مناطق متفرقة، لدقائق معدودة، وتم رفع حالةالطوارئ بمدينة رأس غارب التابعة لها منطقة شقير.
فيما شهدت منطقة الكيلو 80 بطريق راس غارب- الشيخ فضل، المؤدي لمحافظة المنيا، سقوط امطار خفيفة صباح اليوم.
وشهد طقس مدينة الغردقة، اليوم الخميس، طقس مستقر ومشمش علي اغلب انحاء المدينة السياحية، وكذلك استقرار في الحركة البحرية، حيث أبحرت منذ ساعات الصباح الباكر اعداد كبيرة من اللنشات السياحية في رحلات بحرية لمناطق الغوص وكذلك الجزر البحرية .
سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة بمنطقة شقير شمال البحر الأحمرالخميس، 20 أكتوبر 2022 02:51 م
أمطار - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت منطقة رأس شقير شمال البحر الأحمر ظهر اليوم الخميس، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مع ظهور لظاهرة البرق وحبات البرد في مناطق متفرقة، لدقائق معدودة، وتم رفع حالةالطوارئ بمدينة رأس غارب التابعة لها منطقة شقير.
الموضوعات المتعلقة
طقس مشمس ومستقر بمدينة الغردقة ودرجات حرارة متوسطة.. فيديو وصورالخميس، 20 أكتوبر 2022 02:29 م
طقس متقلب وظهور السحب بسماء المنيا.. صورالخميس، 20 أكتوبر 2022 01:40 م
طقس الاسكندرية.. تحسن ملحوظ وسطوع الشمس واستمرار تمركزات الصرف الصحىالخميس، 20 أكتوبر 2022 09:58 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة